Previsão do signo de Leão para hoje, 23 de junho

A Lua está completando o seu ciclo em Leão e já começa a crescer, trazendo sentimentos de abundância, generosidade e autoestima. Por fazer um sextil com o Sol, ela também promove a criatividade e o progresso profissional, além de equilibrar a razão e a emoção. Particularmente hoje, o desejo de se manter próximo à família é intenso. Há um sextil entre o Sol e a Lua favorecendo o equilíbrio entre razão e emoção, o que permite tomar boas decisões ao longo do dia. Essa sexta-feira promete ser bastante quente: como Marte, Vênus e Lilith continuam em conjunção no signo de Leão, as energias de vigor e desejo ainda estão em alta. E mais: a aproximação da Casa 3 promove o ambiente perfeito para a paquera e as relações curtas. Permita-se viver aventuras.

Leão

Apesar de toda essa disposição sexual e personalidade magnética que você vem apresentando nos últimos tempos, esse é um dia para reflexões muito maduras. O Sol forma aspectos muito positivos com a Lua, Júpiter e Saturno, planetas que ajudam a ver as coisas sob uma nova ótica. Talvez alguma situação do passado venha incomodar - tente utilizar dessa visão clara conferida pelo astral para resolver isso de vez.