Previsão do signo de Leão para hoje, 21 de novembro

Signo de Leão hoje

Essa semana promete uma mudança de energia, porque estamos vivendo um período entre o final da temporada escorpiana e o início da temporada sagitariana. Esse momento de transição faz com que nossa semana comece mais lenta, trazendo uma sensação estática, em de que não conseguimos colocar a vida em movimento (pelo menos não na velocidade desejada) isso se deve também ao trânsito da Lua, que começa o dia em Libra, fica fora de curso de 8 horas da manhã até às 14:30 e, em seguida, entra em Escorpião. Esse período final do Sol em Escorpião traz também a necessidade de deixar algumas coisas para trás, ficando em limpar a mente e o corpo. É normal que o corpo esteja mais cansado e até mesmo que algumas questões de saúde possam surgir, como resfriados e problemas intestinais. Caso isso esteja acontecendo com você, busque respeitar seus limites e entender que não dá pra ser sempre produtivo. Essa segunda vai começar com um clima mais lento, e você precisará ter paciência. Aproveite esse momento mais lento do seu dia para identificar aquilo que vem sendo mais difícil, as coisas que precisam ser curadas, e busque limpar o que for negativo no seu dia-a-dia.A oscilação dos movimentos lunares hoje acaba afetando o modo de agir dos cancerianos, despertando sua sensibilidade e trazendo um pouco de instabilidade para a vida afetiva. Esse é um dia importante para separar um tempo para você, e refletir sobre aquilo que está sentindo.