Previsão do signo de Leão para hoje, 21 de maio

A Lua minguante em Peixes forma um sextil com Mercúrio em Touro, criando um cenário propício para silenciar a mente e escutar o coração. Essa é uma fase de dissolução — o que já não serve está sendo levado, como ondas que desfazem castelos de areia. Peixes facilita o desapego, porque entende que tudo é passagem. A imagem da lagarta no casulo é perfeita: você está num processo silencioso de transmutação. Pode parecer que nada acontece, mas muita coisa está sendo reconfigurada por dentro. Confie no invisível. Está quase na hora de voar.

Signo de Leão hoje

O momento é de desapego emocional em relação ao controle e à imagem pública. Você está sendo chamado a transformar sua relação com o poder e com o reconhecimento. Reorganize prioridades e confie no tempo certo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.