Previsão do signo de Leão para hoje, 21 de fevereiro

Essa semana se inicia com a passagem da Lua por Libra, mas ingressa em Escorpião logo no início da manhã. Esse trânsito traz à tona sentimentos intensos que se expressam de maneira desafiadora, caso você se prenda a eles. Essas emoções profundas são importantes para o processo de autoconhecimento, mas podem despertar pensamentos obsessivos. A aproximação entre o Sol e Júpiter, que estão em Peixes, desperta a imaginação e a atração por tudo que é belo, contextualizando um momento propício para apreciar o que está à nossa volta e perceber que existem vários motivos para sermos gratos todos os dias. A proximidade desses astros também ativa nossa sensibilidade espiritual e te convida a dar mais atenção para suas crenças.

Leão

No amor, você precisa ter cuidado para não projetar suas inseguranças nas pessoas com quem se relaciona. A influência do Sol em Peixes e da Lua em Escorpião te leva a lidar com os aspectos mais delicados dos relacionamentos, como a necessidade de confiança e de diálogo, para que você não deixe que o ciúmes se torne um problema.