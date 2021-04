Previsão do signo de Leão para hoje, 21 de abril

Durante os últimos dias o Sol está caminhando por Touro, o que deixa cada vez mais evidente a nossa necessidade de harmonizar nossa vida, em todos os aspectos possíveis. Como esse signo é relacionado aos prazeres, é importante dar uma atenção especial para a sua casa nesse momento, porque é o lugar que mais temos ficado durante o isolamento social. Para a maioria das pessoas, isso também significa uma rotina muito diferente, convivendo com as mesmas pessoas de forma quase exclusiva, o que pode ser muito estressante. Por isso, é normal que durante o último mês em que o Sol estava em Áries, você tenha achado mais difícil a rotina dentro de casa, mas isso tende a se aliviar enquanto o Sol percorre o signo de Touro, até o dia 19 de maio. Porém, nesse momento em que a Lua está cheia em Leão, tendemos a reagir de forma impaciente, o que acaba por surtir o efeito contrário, gerando discussões. Para que você não se sinta frustrado, é necessário fazer um esforço para não perder a razão quando estiver estressado.

Signo de Leão hoje

Os leoninos se sentem bem com a Lua posicionada em seu signo, porque sua autoestima é elevada, o que tem potencial para ser construtivo e destrutivo. Por isso, tenha cuidado para não ficar com o ego inflado e adotar uma postura arrogante, fazendo com que o ambiente em que você está fique hostil.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.