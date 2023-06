Previsão do signo de Leão para hoje, 18 de junho

Signo de Leão hoje

Hoje será um dia marcado por reflexões e, talvez, você sinta a necessidade de passar um tempo sozinho, na própria companhia. Esse momento de introspecção será importante para colocar uma série de coisas em ordem, entre pensamentos, emoções e até planos de curto ou médio prazo. A Lua faz conjunção com o Sol em Gêmeos, o que aguça a criatividade, os insights para os negócios e capacidade de tomar boas decisões. Marte em sextil com Mercúrio promove a assertividade, o que faz deste domingo um ótimo momento para planejar e fazer acontecer os objetivos de junho que ainda não foram concretizados.Leonino, você está irradiando magnetismo e autoconfiança. Sua presença é notável e você atrai olhares por onde passa. Aproveite essa fase para expressar sua criatividade e realizar atividades que tragam prazer e satisfação pessoal. No entanto, fique atento à quadratura de Júpiter com Vênus, que pode trazer desafios nas relações. Busque ser empático e generoso com as necessidades dos outros, e evite se deixar levar pelo egocentrismo.