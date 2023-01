Previsão do signo de Leão para hoje, 17 de janeiro

Signo de Leão hoje

Hoje a Lua fica em Escorpião até às 14:40, entrando em Sagitário logo em seguida. Durante a manhã, a Lua forma aspectos que nos ajudam a focar na vibe mais alta de Escorpião, nos deixando mais reflexivos e conectados com tudo ao redor. Com a entrada da Lua em Sagitário, você pode se sentir mais comprometido com sua necessidade de expandir e buscar novos horizontes, fazendo com que seu corpo e sua mente busquem muita movimentação. Cuidado para não acabar extravasando e tomando decisões precipitadas. Muitos planos podem começar a ser elaborados, mas deixe para colocá-los em prática depois que Mercúrio retomar seu movimento direto, o que acontecerá amanhã.A entrada da Lua em Sagitário pode te deixar mais intenso, te levando a tomar decisões precipitadas. É importante refletir sobre suas atitudes, e perceber como as consequências dessas situações podem afetar não só a você, mas também as pessoas à sua volta.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.