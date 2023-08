Previsão do signo de Leão para hoje, 16 de agosto

A quarta-feira é marcada pela Lua Nova no signo de Leão. Às 6h38, o Sol abraça a Lua e, iniciamos mais um ciclo que promete coragem, vigor e originalidade.

No céu da Lua Nova, ascende Leão com Vênus retrógrada, então o tema que marca os próximos 29 dias é nossa imagem e autoestima. Vale a pena ficar onde não estamos nos reconhecendo? É hora de perceber quais são e quais não são seus papéis nas relações.

A lua nova é o momento de semear suas intenções. E para esse novo ciclo, precisamos renovar o entusiasmo e o prazer de viver — já que estamos falando de Leão.

Marte e Urano se unem e vão provocar uma tomada de decisão que renovará as forças e a vida, destravando os caminhos. Esqueça tudo e comece do zero. Você terá que lidar com muitas oscilações e mudança de rota. É um ciclo marcado por sustos, insônia, pressão e ansiedade. Mas o melhor a fazer é abraçar as incertezas e seguir.

Leão

Você é o comandante, está na hora e lugar certo para refletir sobre quem você é, o que quer e como pode alcançar seus objetivos. Aproveite o momento para colocar luz na sua vida ou simplesmente uma nova perspectiva, agora é a hora. Afinal, quem melhor do que você para tomar as rédeas e definir o rumo? A sua luz brilha quando você olha amorosamente para si mesmo.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.