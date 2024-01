Previsão do signo de Leão para hoje, 13 de janeiro

O sábado chega com um toque de leveza. A Lua e Vênus se unem num aspecto super favorável e deixam a manhã repleta de amor, afetividade e acolhimento. Hoje você pode sentir um desejo de liberdade. A Lua em Aquário vai desafiar Urano e uma inquietação vai te levar a refletir sobre as mudanças que você precisa promover na sua vida. Algo deve ser modificado, mas não se apresse, não tome nenhuma decisão precipitada e não projete suas tensões nos outros. Tente relaxar, pois o melhor a fazer hoje é se concentrar nas suas intenções da Lua Nova. Se pergunte: Onde desejo mudar? Onde tenho medo de mudar? Em quais novos começos estou pronto(a) para embarcar?

Signo de Leão hoje

Não tema os desafios, leonino(a). Mesmo quando as coisas estão fora do controle, você consegue ultrapassar todos os obstáculos e alcançar a paz. Arrisque mais e não deixe o excesso de controle te aprisionar. Tudo que você precisa agora é cultivar a esperança no seu coração.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.