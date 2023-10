Previsão do signo de Leão para hoje, 10 de outubro

Hoje é um dia de despertar. De um lado temos o planeta Vênus com muitas expectativas e do outro temos Saturno focado na realidade da vida. E Saturno, munido de sua foice e com seu temperamento melancólico, te chama para uma conversa séria, pode ser que você desperte de uma ilusão.

Parece desconfortável, pois você estará mais suscetível às rejeições, mas você vai compreender na prática que olhar para fora à procura do que é real não é o caminho. Quando você se concentra e observa seus pensamentos e emoções, você relaxa e abandona a mente opiniosa e sai dos julgamentos que te aprisionam.

A Lua chega no signo de Virgem e vai te ajudar a compreender tudo da melhor forma. E depois de alguns meses retrógrado, Plutão volta ao seu movimento direto. E agora existe um segredo, um mistério a ser revelado, que nos provocará ao desapego e à ressignificação profunda.

Leão

Vênus e Saturno estão em cabo de guerra a partir de hoje e é bem possível que um dinheiro que você estava esperando entrar demore mais do que você pensava. Por isso, não conte com o ovo antes da galinha botar. E o fato de Plutão voltar ao ritmo direto depois de 6 meses em retrogradação, me parece que é um recado do universo para você repensar a maneira com que está cuidando da sua saúde, trabalho e rotina como um todo.

Você já deve ter se dado conta de que não adianta se matar de trabalhar se não sobra tempo para se cuidar e investir em você também. Até o final do ano, foque em tornar sua rotina mais eficaz. Foque na qualidade de vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.