Previsão do signo de Leão para hoje, 10 de junho

Você está tomando consciência das barreiras que precisa colocar — e das pontes que precisa construir. O céu de hoje traz uma combinação poderosa entre coragem e cura. A Lua segue em Sagitário, incentivando movimentos mais livres,



Ao mesmo tempo, temos um trígono entre Marte em Leão e Quíron em Áries, dois signos de fogo que trazem ação, identidade e individualidade como temas centrais. Esse aspecto harmonioso oferece uma oportunidade rara de curar feridas antigas relacionadas à autoafirmação, rejeição e expressão pessoal — não apenas entendendo essas dores, mas agindo com mais consciência a partir delas.



O momento pede coragem para olhar para si com honestidade. Quais feridas ainda conduzem suas decisões? O que você tem deixado para depois por medo de não estar pronto? O céu de hoje sussurra: a cura está na ação consciente, no presente vivido com verdade, e na decisão de não repetir mais os mesmos padrões.



Você não precisa se apressar, mas precisa estar presente.

A cura começa quando você escolhe agir diferente — mesmo que seja só um passo de cada vez.

Signo de Leão hoje

A cura está na autoexpressão e no conhecimento. Talvez você tenha deixado partes suas trancadas por medo do julgamento. Hoje é dia de abrir espaço para ser inteiro. Ensine o que você aprendeu com suas dores.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.