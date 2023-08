Previsão do signo de Leão para hoje, 10 de agosto

A Lua segue em Gêmeos, curiosa e oscilante, totalmente aberta a negociações. Sua mente pode ficar meio caótica, mas temos um Mercúrio em Virgem tentando colocar ordem na bagunça. E o melhor a fazer é classificar e catalogar todas as ideias, revisar antes de postar ou falar, fazer listinhas, checar documentos, falar pouco e escutar mais.

Leão

Se prepare para as colheitas, leonino! Coloque seus talentos em movimento, ofereça o que você tem de melhor, mas sem deixar suas vontades e desejos de lado. Coloque amor no que você faz ou no trabalho que você exerce. Chegou a hora de nutrir suas atividades e muitas portas podem se abrir. Não foque apenas no dinheiro. Divulgue seus trabalhos.

Dê um passo de cada vez. O que interessa é o momento presente. Tente não controlar os resultados e a magia acontece.

*Juliana Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos