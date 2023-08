Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 9 de agosto

A Lua Minguante amanhece no signo de Touro e logo segue em retirada, trabalhando na finalização de ciclos. Mas para isso é necessário limpar o pasto, cortar os excessos e não permitir que as ervas daninhas roubem os nutrientes dos seus sonhos.

As 12:05 a Lua segue e entra no signo de Gêmeos e aquelas quatro patas firmes no chão ganham asas. Chegou a hora de se locomover, buscar novas experiências e se soltar por aí, ou seja, para onde o vento o carrega. A presença de Júpiter torna o voo mais alto, abre novos horizontes e agora você pode enxergar do alto o que realmente lhe interessa. Aproveite essa configuração celeste para ver os dois lados da moeda, ou até mudar de ideia.

Gêmeos

Cuide do que é seu, principalmente das suas finanças e de tudo que lhe pertence. Seja cauteloso nos gastos. Nada de se precipitar e sair consumindo por aí. Seja racional nesse momento. Muito cuidado para não confundir desejos emocionais com desejos materiais. Olhe para o seu valor interno e colabore com seu grupo de amigos, empresa ou se envolva em alguma causa social. Pode ser que Urano renove suas amizades ou você seja surpreendido de forma desagradável por algum amigo.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos