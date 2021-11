Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 8 de novembro

Ontem, entre 11 e 22 horas, a Lua ficou fora de curso enquanto transitava pelos últimos graus de Sagitário. Por isso, é normal que o dia tenha sido um pouco mais lento, já que a confusão mental é um dos efeitos mais sentidos quando esse fenômeno lunar acontece. Após esse horário, a Lua ingressou em Capricórnio, sendo um bom indicativo para o começo de uma nova semana. As energias capricornianas nos deixam mais disciplinados e dispostos a correr atrás de nossos objetivos. Por isso, hoje é um bom dia para planejar sua semana, definir as prioridades e a forma como você vai cumprí-las. Porém, para que a mente esteja verdadeiramente capacitada para que você consiga seguir seus planos, também é necessário que tenhamos momentos de autocuidado e de relaxamento. O estresse excessivo tem sido uma das principais queixas durante o período de isolamento social, o que indica que precisamos desenvolver hábitos para cuidar de nossa saúde mental.

Signo de Gêmeos hoje

Você pode aproveitar a influência de Capricórnio para cuidar do que está precisando ser organizado em sua vida. Essa necessidade pode ser interna ou externa, partindo da organização do seu lar até a reflexão sobre seus pensamentos e sentimentos. A filosofia de ‘deixar a vida levar’ trás mais insatisfações do que alegrias, já que você sabe o que quer, mas não está direcionando seus esforços para isso.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.