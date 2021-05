Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 8 de maio

Neste sábado, Vênus (planeta que interfere sobre a forma como lidamos com nossos relacionamentos afetivos) que estava caminhando por Touro nas últimas semanas, ingressa em Gêmeos. A influência deste signo contextualiza um momento mais leve e livre, com menos cobranças e frustrações, porque as energias geminianas nos mostram que, mesmo dentro de uma relação, ainda precisamos de liberdade e privacidade. Entretanto, como Vênus está fazendo uma quadratura com Júpiter desde quarta-feira (05/05), é preciso ter muita cautela com a forma que demonstramos essa necessidade de espaço, porque isso pode ser compreendido como descaso, criando uma barreira que distancia as pessoas. Esse aspecto tenso é, muitas vezes, associado à infidelidade, principalmente em relações em que uma das partes é excessivamente ciumenta, fazendo com que a outra se sinta desgastada de provar seu comprometimento. Sendo assim, caso você esteja vivendo uma situação semelhante, que esteja te fazendo sentir sufocado, é indicado dialogar abertamente (com paciência e empatia) para evitar maiores problemas.

Signo de Gêmeos hoje

O posicionamento da Vênus no seu signo durante as próximas semanas faz com que você se sinta mais confiante para se comunicar com as pessoas que se relaciona, expondo seu ponto de vista e escutando também o outro. Porém, você deve ter cuidado com o impulso de fazer alguma mudança considerável nesse período.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.