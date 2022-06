Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 6 de junho

Signo de Gêmeos hoje

Essa semana se inicia com um aspecto muito bom, que nos ajuda a retomar o ritmo, colocar as coisas em ordem e agir com assertividade. Tudo isso porque a Lua ingressa em Virgem nesta madrugada, e a influência deste signo favorece nosso lado intelectual, indicando um bom momento no trabalho. Por isso, aproveite para assumir as suas responsabilidades e faça a sua parte da melhor maneira possível. É importante ter disciplina para organizar suas prioridades e agir de acordo com o que você deseja conquistar (a nível pessoal ou profissional). Porém, é igualmente necessário reconhecer seus limites, e não exigir de si mesmo resultados extraordinários ou instantâneos - você sabe bem que esse tipo de cobrança não é justa. Essa cautela deve ser tomada também para que você não foque completamente em seus objetivos, e esqueça de viver o momento com presença e gratidão.Enquanto o Sol estiver transitando pelo seu signo, você pode aproveitar a sua criatividade e habilidade comunicativa para se dedicar a novos projetos profissionais. Dê ouvidos às ideias que te encantam (mesmo aquelas que parecem mais arriscadas) e apresente-as no trabalho, expondo todo o seu potencial.