Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 6 de fevereiro

Na madrugada, a Lua ainda em Touro forma aspectos com Netuno e os nodos lunares, favorecendo uma atmosfera de maior sensibilidade e intuição. Esse é um momento especialmente propício para perceber sinais – seja nos sonhos, em sincronicidades ou até em sensações mais sutis, como cheiros e sons que despertam lembranças ou insights. Se você teve algum sonho marcante, anote-o: ele pode trazer pistas sobre questões importantes ou apontar novos caminhos.



Ao longo do dia, a Lua ingressa em Gêmeos, trazendo uma energia mais leve, comunicativa e curiosa. Em contato com Vênus, Plutão e Júpiter, esse movimento pode estimular conversas profundas, trocas intelectuais e até mesmo oportunidades de expansão pessoal ou profissional. Fique atento à forma como se expressa e às mensagens que recebe: pode ser um bom dia para dialogar, fazer acordos ou simplesmente trocar ideias que ajudem você a enxergar perspectivas diferentes.

Signo de Gêmeos hoje

A transição da Lua para seu signo desperta ainda mais sua curiosidade natural. Anote as inspirações que surgirem hoje, pois podem render projetos interessantes no futuro. Conversar com pessoas diferentes, ouvir histórias e compartilhar as suas vai enriquecer não só seu dia, mas também o seu universo interno.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.