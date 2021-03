Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 30 de março

Nesta terça-feira a Lua ingressa em Escorpião, trazendo à tona sentimentos intensos que se expressam de maneira negativa, caso você se prenda a eles. Essas emoções profundas são importantes para o processo de autoconhecimento, mas podem despertar pensamentos obsessivos. A conjunção que está acontecendo entre Mercúrio e Netuno em Peixes desperta a imaginação e a atração por tudo que é belo, contextualizando um momento propício para apreciar o que está a nossa volta e perceber que toda forma de expressão pode se configurar como arte. A proximidade desses astros também ativa nossa sensibilidade espiritual e te convida a dar mais atenção para suas crenças. Além disso, Vênus e Saturno formam um sextil hoje, nos influenciando a ter mais responsabilidade afetiva para analisar nossas relações e como temos agido com pessoas amadas. Por isso, é interessante aproveitar para pedir perdão, se necessário, mas também para deixar ir as mágoas e os padrões de comportamento que você aderiu, mas que não têm sido benéficos para sua vida.

Signo de Gêmeos hoje

A conjunção que acontece entre o seu planeta regente e Vênus te auxilia a se conectar com pessoas amadas por meio do diálogo. Esse aspecto te influencia a acessar sua fé, seja para reconectar-se ou mesmo para descobrir aquilo que lhe serve como ponto de apoio. Suas crenças não precisam estar ligadas à religiosidade, devem apenas fazer sentido para você mesmo.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.