Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 30 de julho

Hoje a Lua está transitando pelos últimos graus de Áries, o que pode nos ajudar a ter mais disposição para resolver as pendências que se acumularam durante a semana. Porém, é preciso ter cuidado para que o pensamento acelerado não acabe gerando discussões, porque você pode querer que tudo seja feito à sua maneira e no seu tempo.

Esse tipo de comportamento exigente e estourado incomoda as pessoas ao redor e pode gerar hostilidade até mesmo no ambiente de trabalho. A Lua forma uma quadratura com Plutão ainda no começo do dia, o que faz com que você se cobre demais hoje. Lembre-se que é preciso ter sabedoria para não buscar um culpado quando as coisas não saírem como planejado.

Fazer uma lista de prioridades pode te ajudar a resolver as coisas de forma mais organizada e faz com que você se sinta mais produtivo(a). Tente fazer uma coisa por vez para reconhecer seus pequenos progressos. No decorrer do dia nos sentimos mais tranquilos, principalmente a partir da entrada da Lua em Touro, que nos ajuda a relaxar.

Amor

Os geminianos podem ficar mal humorados devido à oposição entre Marte e Júpiter, porque aumenta o fluxo de ideias e gera ansiedade. É preciso estar aberto às mudanças que estão acontecendo em sua vida, porque lutar contra elas apenas dificulta o processo. Saiba reconhecer que é impossível ter controle de tudo.

Carreira

A presença da Lua em Áries intensifica qualquer problema que aconteça no trabalho, sendo necessário ter cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d’água’. Para conseguir resolver essas situações, é preciso ter flexibilidade para encontrar novas formas de fazer algo dar certo, o que só é possível quando você está emocionalmente controlado(a).

Dinheiro

Esse é um bom momento para explorar seus dons, atrair uma graninha extra e incrementar seus recursos. A presença do Sol em Leão evidencia a sua criatividade e a sua motivação estará intimamente ligada às chances de melhoria salarial.

O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.