Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 3 de janeiro

O ano se inicia e você precisa se preparar para um novo começo. Aproveite a Lua - que se prepara para minguar no signo de Libra - e promova uma desintoxicação em todas as áreas da sua vida. Talvez você precise fazer um detox alimentar, arrumar seus armários, renunciar a produtividade ou fazer intervalos e diminuir o ritmo. Lembre-se que o descanso reforça nossa intuição.

Signo de Gêmeos hoje

Não se apresse, geminiano(a). Aproveite essa primeira semana do ano sob a Lua Minguante, que dessa vez começa em Libra, e vai retornando aos poucos. antes de retomar as atividades e dar um gás nos seus projetos, aproveite para tirar mais uns dias de folga, ou pelo menos, com atividades mais lúdicas e prazerosas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.