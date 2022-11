Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 29 de novembro

Signo de Gêmeos hoje

Hoje o dia começa já com a Lua fora do curso, de 4h da manhã às 21h da noite. Esse movimento durante todo o dia acaba trazendo uma instabilidade, gerando um momento mais delicado para realização das tarefas obrigatórias. Além disso, Mercúrio em Sagitário, planeta da comunicação, forma uma oposição com Marte em Gêmeos, planeta que pode estar despertando agressividade neste momento. Esse trânsito causa um desgaste na forma de se comunicar, podendo gerar atrito entre você e as pessoas ao seu redor, já que você pode agir de forma ríspida e impaciente. Cuidado para não acabar jogando as coisas que não vem te agradando em cima das outras pessoas, tente pensar antes de falar e agir. Uma forma de expressar o que está te incomodando sem ser agressivo é falar sobre você e como vem se sentindo, de que forma as coisas vem te afetando. Apesar deste clima mais tenso, Mercúrio está fazendo sextil com com Saturno em Aquário, o que traz um clima mais fluido e favorável para tomada de decisões. Quando deixamos as coisas fluírem, muitas ideias podem surgir, trazendo grandes inspirações e soluções. No final do dia, a Lua entra na fase crescente em Peixes, ampliando ainda mais essa fluidez para a tomada de decisões, e aliviando um pouco de toda a tensão.Mercúrio, seu planeta regente, está formando aspectos desafiadores e fluidos ao longo do dia. A oposição com Marte traz uma agressividade para sua forma de se comunicar, dificultando seu posicionamento no trabalho e nas relações amorosas. Já o sextil com Saturno, gera uma fluidez para suas tomadas de decisão, o ideal é buscar manter um equilíbrio entre essas energias para que nenhuma domine definitivamente suas ações.