Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 29 de julho

Nesta quinta-feira (29), os astros prometem boas energias, mas também nos convidam a agir com o coração, tomando coragem para ir atrás do que verdadeiramente desejamos. A presença da Lua em Áries nos ajuda a sentir mais determinados, mas também pode despertar certos incômodos e irritações.

rincipalmente no início do dia, quando a Lua forma uma conjunção com Quíron, alguma situação dolorosa pode vir à tona, relacionada a alguma ferida do passado. É preciso tomar cuidado com a intensidade e a variação de humor nesses momentos, para que você não fale o que não deve ser perceber. Algum sentimento ou alguma pessoa que sempre são um obstáculo para a sua evolução pessoal podem se evidenciar nesse momento.

Existem gatilhos que sempre nos ferem e que tendem a prejudicar o autocontrole, como se nos impedissem de agir com serenidade e consciência. As situações que vão acontecer no decorrer do dia podem te ajudar a identificar esses gatilhos. Tente refletir sobre eles com calma para que não sejam um empecilho constante.

Amor

Se engana muito quem pensa que uma vida feliz e realizada é algo diretamente ligado à relacionamentos sem problemas. Enquanto duas pessoas diferentes buscarem seguir um mesmo caminho, as incompatibilidades vão vir à tona diariamente, e é preciso disposição, sabedoria e diálogo para saber superá-las.

Carreira

Hoje Marte está formando uma oposição com Júpiter. Esse aspecto desarmônico indica a possibilidade de deixar que as suas opiniões pessoais interfiram no seu julgamento, o que acaba prejudicando o seu profissionalismo. Tenha cuidado para não tomar atitudes precipitadas, das quais você poderá se arrepender posteriormente.

Dinheiro

Hoje Marte está ingressando em Virgem, o que indica um momento em que seus impulsos vão estar mais controlados, porque você consegue pensar melhor sobre as consequências de suas ações. Porém, esse trânsito pode fazer com que você trace metas altas demais em sua vida profissional e financeira e se sinta muito frustrado caso não consiga alcançá-las.

