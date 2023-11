Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 28 de novembro

A Lua cheia é aquela que nossos desejos e medos se misturam, principalmente quando estamos no ápice da lunação de Escorpião, tendo que lidar com crises profundas, transformando as emoções do passado, virando páginas, revisando e reescrevendo. Mas uma confusão paira no ar, pois tudo isso está acontecendo sob o signo de Gêmeos e assim como a Lua Cheia, a nossa mente está transbordando de ideias distorcidas, pois Mercúrio, planeta regente de Gêmeos, está meio confuso.

A melhor coisa que você pode fazer por você hoje (até os próximos 15 dias) é tentar silenciar sua mente, que está veloz, inquieta e sempre perguntando “por quê?”, “como?”. E nessa busca desenfreada, a dificuldade de concentração toma de conta, mas finalmente cai a ficha e você está pronto(a) para enxergar que a realidade que nunca correspondeu às suas expectativas.

Quando tudo desaba, existe um propósito. Novos caminhos se abrem. Aproveite para ver o que está acontecendo do outro lado, busque as recordações do passado, enxergue o que você está vivendo no presente e será possível buscar uma saída, mudar suas ações e tomar consciência desse futuro com maravilhosas possibilidades.

Gêmeos

Faça uma pausa para refletir e buscar por respostas dentro de si mesmo(a). Essa necessidade de se retirar temporariamente do mundo exterior para ganhar perspectiva sobre uma situação específica é super válida. Aproveite também para buscar alguma prática que te ajude a clarear as ideias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.