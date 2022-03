Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 28 de março

Signo de Gêmeos hoje

Essa semana se inicia com a Lua em Aquário, o que poderia significar que este é um bom momento para dar espaço à criatividade, buscando cumprir os compromissos de forma diferente do usual. Porém, apesar do espírito revolucionário característico de Aquário, a Lua fica fora de curso em torno de 11 horas, o que nos faz sentir um pouco mais desanimados, além de dificultar a agilidade de raciocínio - o que acontece até amanhã de madrugada. Por isso, uma das coisas que precisamos prestar muita atenção neste momento é a tendência a tendência a nos sentir sobrecarregados, e acabar deixando com que isso tome conta do nosso humor. Sendo assim, é importante reservar momentos de autorreflexão durante o dia, para não acabar tomando atitudes ou decisões que são baseadas em sentimentos momentâneos.Os nativos de Gêmeos são caracterizados por sua alta capacidade mental, mas essa é afetada hoje durante as horas em que a Lua fica fora de curso. Você não consegue ser produtivo como é normal e isso te deixa irritado. Não se force a manter um ritmo que está te fazendo mal. Esse movimento lunar acontece para nos desacelerar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.