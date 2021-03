Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 28 de março

A conjuntura astrológica atual promete que esse domingo seja movimentado emocionalmente. A Lua está oposta ao posicionamento do Sol, despertando sensações contraditórias e nos deixando mais teimosos e obstinados, além de impulsionar uma postura mais egoísta e aventureira, especialmente devido à influência das energias arianas nesse momento. Na parte da tarde, aproximadamente às 16h, a Lua - que está em Libra - torna-se cheia e isso faz com que os processos que estamos vivenciando alcancem o seu ápice, evidenciando o que poderia estar encoberto e, por mais que isso possa ser incômodo se você estiver passando por algum desafio em seus relacionamentos, é possível ter mais clareza quanto o caminho que se deve tomar para resolver essas questões e ser mais fiel à sua essência. Além disso, a Lua também está oposta à Vênus, e esse aspecto tenso pode criar impedimentos psíquicos que te levam a criar barreiras emocionais. Sabendo disso, tome cuidado para não se afastar de pessoas que são importantes para você, aproveite o dia para compartilhar momentos de lazer com quem você ama.

Signo de Gêmeos hoje

Durante essa semana você foi acometido por uma inquietação interna que pode ter incitado questionamentos, principalmente relacionados às suas relações afetivas. A Lua cheia faz com que você consiga ter mais clareza sobre o que está sentindo, aproveite para dialogar com pessoas amadas, mas tenha paciência com possíveis discussões. Busque se expressar com serenidade.



