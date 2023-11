Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 27 de novembro

Teremos uma semana marcada por clareza e por desafios. E essa lua cheia no signo de Gêmeos vai te mostrar o quanto você está dividido e precisa encontrar um outro caminho ou apontar novas rotas. Não dá para viver nesse impasse.

Gêmeos

Os próximos dias serão marcados pela lua cheia no seu signo, geminiano(a). Você precisa desacelerar um pouco e cuidar mais da sua saúde. Talvez você tenha se esforçado e não tenha adiantado muito. Você precisa conter a ansiedade e focar apenas no que é importante. Pare de se comprometer com pessoas ou oportunidades que não vão te levar a lugar nenhum. Pense duas vezes antes de aceitar mais demandas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.