Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 27 de julho

Hoje a Lua em Peixes forma uma conjunção com Netuno, que é o planeta regente deste signo, às 17 horas. Um pouco mais tarde, a Lua também forma um sextil com Plutão em Capricórnio, favorecendo um posicionamento mais responsável.

As energias piscianas não devem ser aproveitadas apenas para sonhar mais e para dar ouvidos à criatividade e à intuição, mas também para direcionar essas inspirações para, de fato, gerar transformações em nossas vidas. Aproveite esse momento para pensar no que realmente te inspira na vida e se entregar a isso, buscando ter mais assertividade para perseguir seus anseios. Desde a última sexta-feira (23), quando aconteceu a Lua cheia em Aquário, algumas situações estão se evidenciando e demandando maior atenção.

Tente não ficar racionalizando demais os pensamentos que estão surgindo, porque tentar prever todos os cenários possíveis apenas faz com que você que perdido em meio a dúvidas e não tome atitudes assertivas, em relação ao que você deseja conquistar.

Amor

A entrada de Mercúrio em Leão, que acontece hoje a noite, configura um bom momento para criar coragem de seguir sua intuição, percebendo que manter-se apenas no pensamento racional faz com que perca a conexão consigo mesmo(a), além de criar barreiras entre você e as pessoas que ama.

Carreira

As energias leoninas ativam sua criatividade e te ajudam a manifestar suas ideias e tudo aquilo que você quer construir a partir delas. Tente desenvolver novos projetos no trabalho, aprendendo com os erros anteriores e não tenha medo de pedir opiniões, seja para especialistas ou para colegas de profissão.

Dinheiro

Tenha cuidado com oportunidades que parecem boas demais, porque o posicionamento do seu planeta regente em Leão pode fazer com que você se sinta atraído(a) pela luxúria e pela ganância.

