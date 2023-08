Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 25 de agosto

A Lua segue determinada e entusiasmada no signo de Sagitário. E ao amanhecer, ela fecha uma parceria com Vênus em Leão e a tendência é que tudo flua da melhor forma. Essa chama, Leão-Sagitário, que se eleva no Céu exalta a existência, a vontade de viver e ousar. E a melhor forma de começar o dia é praticando uma atividade física, se for em boa companhia, melhor ainda.

Sob esse Céu que desperta afinidades, convide seu par amoroso para um almoço ou afine seus talentos, ouse colocá-los em movimento e não deixe de refletir sobre o valor que você mesmo está atribuindo ao seu trabalho. E nesse clima de encontros, vale também encontrar amigos, principalmente aquele que você se identifica e que juntos podem realizar algo, assim como Nando Reis e Cássia Eller, e “continuar aquela conversa que não terminamos ontem e ficou pra hoje…”

Mas à noite pode não ser tão boa, pois a Lua vai tensionar Mercúrio - que está retrógrado em Virgem - levando tudo ao pé da letra, se prendendo a detalhes e vendo defeito em tudo e em todos. Cuidado com o excesso de autocrítica e com os exageros na argumentação. Tente relaxar para depois não colocar culpa em Mercúrio retrógrado.

Gêmeos

Não tente entender os últimos acontecimentos sob a perspectiva da mente. Aquelas incertezas e fantasias que te cercavam se dissipam. E você não precisa ser mais escravo da sua própria mente, que fica o tempo todo te contando histórias e mostrando os riscos. Você já sabe onde quer chegar. E não importa se esse lugar é desconhecido, confia! Existe muito mais vida e possibilidades do que sua mente pode imaginar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.