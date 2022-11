Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 23 de novembro

Signo de Gêmeos hoje

A Lua nova em Sagitário convida as pessoas de Peixes a liberarem toda a carga emocional que vem sustentando nos últimos dias. Aproveite a energia sagitariana para buscar mais leveza e trabalhar sua independência. Coloque você mesmo como prioridade, busque definir seu sonho e o que precisa fazer para alcançá-los.Hoje a Lua em Sagitário entra em sua fase nova, possibilitando um novo momento no trabalho, em que a sua criatividade poderá guiar grandes projetos. Contudo, é importante ter foco e determinação no que realmente quer alcançar, buscando se conectar com sua essência.