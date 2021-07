Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 23 de julho

Nesta sexta-feira a Lua fica em Capricórnio até às 21:15, quando entra em Aquário. Mais tarde, às 23:40, a Lua fica cheia em Aquário. As energias dessa lunação reverberam durante esse fim de semana e nos convida a dar mais atenção aos assuntos que entram em evidência nos próximos dias. Afinal, a lua cheia é quando o Sol – governante de seu eu externo – forma uma oposição exata com a Lua – astro que de seu eu interno – lançando luz sobre verdades interiores que você pode ter desconhecido anteriormente.

Uma dica interessante é identificar quais casas do seu mapa astral estão em Leão e em Aquário, para saber quais assuntos essa lunação vai afetar de forma mais específica. Antes de adentrar em Aquário, porém, a Lua fica fora de curso aproximadamente desde às 13 horas, logo após formar uma conjunção com Plutão, o que indica que alguma conversa pode gerar desgaste.

Tente cumprir seus afazeres mais importantes antes de 13 horas, fazendo uma lista de prioridades e calculando quanto tempo você gasta para fazer cada atividade.

Amor

Essa lunação que está acontecendo hoje faz um bom aspecto com seu signo, configurando um ótimo momento para aceitar bons conselhos, fazer um diagnóstico preciso do seu momento atual, analisar como você está levando seu ano e quais as possibilidades que você tem pela frente. Tenha a mente aberta para isso.

Carreira

A lunação que acontece em Aquário é propícia para a sua carreira, porque esse é um signo inovador, visionário e orientado para a comunidade. Esta Lua cheia irá encorajá-lo a abraçar suas crenças humanitárias e a lutar pelo futuro que deseja, e é interessante ter uma iniciativa que relacione o seu trabalho com suas crenças.

Dinheiro

Esse é um bom momento para explorar seus dons, atrair uma graninha extra e incrementar seus recursos. A lunação evidencia a sua criatividade e a sua motivação estará intimamente ligada às chances de melhoria salarial.

O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.