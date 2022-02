Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 23 de fevereiro

Signo de Gêmeos hoje

Hoje a Lua começa o dia ainda transitando pelo signo de Escorpião, mas entre 6 e 10:30 ela ficará fora de curso. Por isso, devemos começar o dia com calma, lembrando que ficamos mais lentos e até mesmo angustiados quando a Lua está fora de curso. Após esse horário, ela ingressa em Sagitário e nos ajuda a retomar o otimismo e a sabedoria interna, que são características desse signo. A influência sagitariana favorece a transmissão de conhecimento, fazendo com que esse seja um bom momento para se dedicar a aprender algo novo, para buscar cursos profissionalizantes ou simplesmente para ler sobre um assunto que você goste. No fim do dia, às 19:30, a Lua entra na fase minguante, fazendo com que sua energia se direcione para o seu interior. Isso significa que é muito importante dar mais atenção a si mesmo, acolher seus sentimentos e refletir sobre as emoções e insights que vão vir à tona durante os próximos dias.Os geminianos costumam gostar da influência da Lua em Sagitário, já que esses dois signos compartilham um olhar mais leve e livre sobre a vida. Porém, a fase minguante da Lua transforma os efeitos sagitarianos que costumamos sentir, e pode te levar a agir de forma exagerada - seja na forma como você se expressa em uma conversa ou excessos com comida ou álcool.