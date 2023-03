Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 22 de março

Signo de Gêmeos hoje

Hoje é um dia muito poderoso, marcado pelo encontro de três astros que despertam nossa sensibilidade: a Lua, Quíron e Júpiter, que estão em Áries. Esse alinhamento planetário pode trazer uma energia intensa e transformadora. A Lua representa nossas emoções e instintos, enquanto Quíron é o astro que representa nossas feridas e áreas de cura, e Júpiter é o planeta que simboliza a expansão e o crescimento. Por isso, a conjunção entre esses astros pode trazer à tona feridas antigas e emoções profundas que precisam ser curadas. Áries é um signo corajoso e assertivo, então, aproveite essa força para enfrentar os desafios emocionais que precisam ser superados agora.A conjunção da Lua em Áries com Quíron e Júpiter pode trazer à tona questões relacionadas à sua carreira e finanças. Você pode sentir uma necessidade maior de liberdade e independência financeira. Este é um momento em que você pode explorar novas oportunidades de negócios e aprender com os erros do passado.