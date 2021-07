Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 22 de julho

Nesta quinta-feira, a Lua transita por Capricórnio durante todo o dia, nos convidando a nos dedicar com muito comprometimento ao que precisamos realizar. É um momento interessante para voltar nossa atenção para aquelas questões burocráticas que acabamos sempre deixando para depois, ‘empurrando para baixo do tapete’.

As energias de Capricórnio nos ajudam a resolver essas pendências que ficam nos preocupando inconscientemente, fazendo com que as coisas não aconteçam com a fluidez que podem acontecer. Além disso, hoje o Sol ingressa em Leão e, durante os próximos trinta dias em que o Sol está transitando por esse signo, nos sentimos mais animados e mais autoconfiantes. É preciso dar atenção para nós mesmos, porque a presença do Sol no signo em que rege nos ajuda a acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa essência e a nossa vocação.

Aproveite esse período de autodescoberta para identificar aquilo que te deixa mais feliz e entusiasmado com a vida.

Amor

A temporada em que o Sol estará transitando por Leão favorece os diálogos com pessoas amadas e, mais do que isso, a expressão do que se sente. Muitas vezes, o orgulho e o medo podem te impedir de viver experiências incríveis.

Carreira

A influência de Leão te ajuda a inspirar os outros para que reconheçam seus próprios talentos. Utilize sua capacidade comunicativa para direcionar os holofotes na exaltação das qualidades de outra pessoa e também das suas próprias qualidades. Isso ajuda a melhorar o rendimento da equipe e os resultados no trabalho.

Dinheiro

Aproveite esse momento de maior criatividade e determinação para dar o primeiro passo em direção a novos projetos financeiros, lembrando-se de estudar com cautela as oportunidades, antes de tomar uma decisão efetiva.

