Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 20 de janeiro

Signo de Gêmeos hoje

Nesta madrugada, por volta das 5 horas, a Lua fica fora de curso em Leão, o que pode trazer sonhos estranhos ou nos fazer perder o sono. Por isso, no começo do dia é importante tentar manter um ritmo mais tranquilo, sem nos cobrar tanto e evitando fazer compras ou tomar decisões importantes. Após as 11 horas, a Lua ingressa em Virgem e volta a transitar normalmente, o que nos ajuda a retomar a pensar de forma mais clara e a nos planejar melhor. Porém, como Mercúrio (o planeta regente de Virgem) ainda está em movimento retrógrado, precisamos ter flexibilidade para lidar com imprevistos e mal entendidos. Saber ouvir é tão importante quanto ter paciência para se expressar.A entrada da Lua em Virgem evidencia sua capacidade intelectual para encontrar soluções práticas para tudo aquilo que sair dos planos hoje. Apesar disso, você pode reagir mal a essas situações, principalmente se o seu orgulho for ferido de alguma forma. Tenha cuidado para com atitudes precipitadas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.