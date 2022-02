Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 18 de fevereiro

Hoje o Sol entra em Peixes, trazendo um olhar mais doce e sensível sobre a vida. Durante as próximas semanas em que o Sol estará evidenciando as energias deste signo, seremos direcionados a lidar com questões inconscientes que estão ocasionando sentimentos desafiadores. Muitas vezes, preferimos ignorar as emoções mais difíceis, fingindo que nada está acontecendo e seguindo a vida normalmente.

Porém, isso não faz com que os incômodos ou traumas se dissipem, eles apenas são direcionados a outro ‘lugar mental’. Mesmo que não sejam mais perceptíveis como antes, esses sentimentos acabam afetando nossa rotina e nossos relacionamentos. Por isso, o início da temporada pisciana nos convida a parar de fugir de nós mesmos. Ainda que alguns assuntos ou pensamentos sejam dolorosos a princípio, é mais perigoso deixar que eles influenciem a nossa vida de forma inconsciente.

Gêmeos

Não é certo cobrar do outro algo que você não faz por si mesma, nem esperar que algo em sua vida mude se você continua fazendo as coisas da mesma forma. Foque no autocuidado.