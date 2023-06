Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 17 de junho

Signo de Gêmeos hoje

O movimento da Lua pelo céu é ágil, e com isso ela já deixou todos os aspectos tensos que haviam se formado há alguns dias. Portanto, para a maioria das pessoas, esse sábado tende a ser um dia leve e agradável. Há uma sensação de calmaria no ar, o que muda a percepção do tempo, fazendo com que nada seja acelerado. Tudo vai acontecer no tempo certo. Vênus em Leão se prepara para iniciar uma movimentação mais veloz, para alcançar Marte no céu. Esse caminhar da Deusa do Amor em direção ao Deus da Guerra, que respectivamente representam os pólos feminino e masculino, nos faz reacender a chama da paixão. Pessoas solteiras podem conhecer alguém especial, enquanto quem já está em um relacionamento tende a se reconectar, criando laços profundos de amor e desejo.Com o Sol, a Lua e Mercúrio em seu signo, você estará brilhando! Sua mente estará afiada, e sua comunicação será poderosa. Aproveite essa energia para expressar suas ideias e se conectar com os outros. A conjunção da Lua com Mercúrio aumentará sua intuição e compreensão emocional.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.