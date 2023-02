Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 17 de fevereiro

Hoje a Lua está transitando por Capricórnio, despertando em nós uma postura séria e crítica. A tendência é analisar as situações de forma mais racional, desconfiando dos sentimentos momentâneos. Especialmente para a vida profissional, a influência de Capricórnio nos ajuda a tomar decisões, medindo as consequências negativas e positivas que podem vir. Por outro lado, na vida pessoal, precisamos levar em consideração também aquilo que estamos sentindo. A presença de Vênus em Peixes nos ajuda a ter conversas mais sinceras e profundas com as pessoas que fazem parte da nossa jornada.

Gêmeos

O posicionamento da Lua em Capricórnio pode trazer algumas ideias negativas, que te impedem de sair do lugar. Trabalhe a sua autoconfiança para tomar decisões, sabendo que você fará o melhor de acordo com os recursos que têm agora.