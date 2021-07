Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 16 de julho

Hoje a Lua continua transitando por Libra e às 7 horas da manhã forma um aspecto muito benéfico com Saturno em Aquário. Esse trígono favorece que a gente comece o dia resolvendo certas questões que precisam ser resolvidas, despertando a vontade de concretizar coisas que serão harmônicas e benéficas a longo prazo. A partir das 9 horas precisaremos ter mais paciência, porque a Lua forma uma oposição com Quíron em Áries.

Esse aspecto pode trazer à tona alguma situação desafiadora, porque Quíron fala sobre feridas. Por outro lado, esse asteroide também se relaciona com a cura, o que indica que hoje é um dia interessante para trabalhar certas questões que precisam ser curadas por meio das relações, tendo em vista que Libra é o signo do amor.

Além disso, esse momento de transição lunar (da fase nova para crescente, que acontece amanhã) é bacana para semear aquilo que queremos colher daqui um tempo. Como essa lunação acontece em Libra, podemos semear algo que possa ajudar a harmonizar nossas vidas.

Amor

A correria do dia a dia pode fazer com que você negligencie suas próprias necessidades. A influência do posicionamento lunar atual te convida a dar prioridade a si mesmo e ao seu corpo, talvez marcando aquela consulta que você está sentindo necessidade, mas acaba sempre deixando para depois.

Carreira

Hoje é um bom dia para tentar desenvolver ideias com seus colegas de trabalho. Muitas vezes, a vontade de fazer tudo do seu jeito te leva a perder a oportunidade de ter um resultado ainda melhor. Quando se está verdadeiramente disposto a trabalhar em conjunto, torna-se possível identificar problemas e resolvê-los através de vários pontos de vista.

Dinheiro

Aproveite o trígono que a Lua está formando com Saturno para organizar sua vida financeira, colocando na ponta do lápis tudo aquilo que está te causando prejuízos. Pedir refeições por delivery e aquele tipo de compra que parece ser muito baratinha são coisas que acabam se acumulando no final do mês sem que você perceba.

