Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 16 de janeiro

Essa semana se inicia com a Lua minguante em Escorpião, que pode trazer alguns desafios, já que a Lua forma uma oposição com Urano e uma quadratura com Vênus. Esses aspectos podem dificultar o diálogo, sendo interessante evitar assuntos delicados hoje. O processo de purificação é muito importante durante essa semana, nos direcionando a encarar o que não nos faz bem. Observe de forma muito atenta quais aprendizados estão vindo à tona, o que vem clareando na sua vida, já que estamos chegando no final da retrogradação de Mercúrio. Os sonhos e metas ganham mais atenção agora, possibilitando novas formas de visualizar seu futuro, movimentando-se internamente para se conhecer melhor e resgatar sua autoconfiança.

Gêmeos

As movimentações do dia podem fazer com que você sinta que seus planos e metas não são o que você verdadeiramente deseja. É preciso entender que essa fase de expansão e desintoxicação pode trazer muitos medos e inseguranças, mas isso não significa que tudo está perdido. Busque ter mais paciência com o processo, e acredite em si mesmo.