Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 14 de setembro

Hoje o dia é de renovação! Viva! A lua nova em Virgem traz a esperança de um novo ciclo. Momento de organizar seus sonhos e tirá-los do papel. Detalhe, planeje e organize a vida. Mas evite vibrar no controle, no excesso de críticas e na produtividade.

Chegou a hora de pegar todas as ideias, pensamentos e desejos, e trazê-los para o campo do pragmatismo. Botar tudo em ordem e em prática. Agora é a hora! Você tem todas as ferramentas necessárias para dar os passos que precisam ser dados.

A Lua Nova em Virgem que começa hoje te convida a colocar a casa em ordem, trazendo à tona assuntos pendentes, como talvez aquela reforma em casa que você vem adiando. Um aspecto favorável com Urano sugere mudanças súbitas, mas positivas, talvez até ligadas a assuntos espirituais. Talvez esse não seja o melhor momento para mudar a rota, foque nas suas transformações internas. Tudo isso vale para os próximos 28 dias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.