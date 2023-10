Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 14 de outubro

A Lua entra na fase nova no signo de Libra e vem de mãos dadas com um eclipse solar, ou seja, a Lua passa entre o Sol e a Terra, escurecendo o astro por alguns minutos. Mas como se trata de um eclipse anular, encobre o Sol, mas não escurece totalmente. É formado um anel de fogo.

Para as civilizações antigas, os eclipses solares eram eventos estranhos e angustiantes.

Não é fácil lidar com uma paisagem anuviada, onde o passado é colocado diante do futuro e tudo aquilo que está oculto é revelado. E pode ser que agora você já saiba o que vai vir à tona na sua vida nos próximos meses. Esse eclipse marca o início de um ciclo iniciado em julho de 2023 e vai se desenrolar até 2025. E serão trabalhados os temas associados aos signos de Áries e Libra. E esses eventos astrológicos vão refletir em nossas vidas pessoais e nos acontecimentos coletivos.

E quando o Sol (futuro), a Lua (passado) e Terra (presente) se alinham, esse alinhamento vai acontecer também na sua vida. Algumas questões do passado precisam ser digeridas e daqui a 6 meses algumas fichas caem e você vai compreender o porquê dos acontecimentos. E como estamos falando do signo de Libra, você vai ter que olhar para os seus acordos e parcerias. Nessa dinâmica entre o Eu e o Outro, uma conta precisa ser fechada. Se prepare porque mudanças e transformações estão a caminho.

Gêmeos

“Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar…”

Não se surpreenda se você receber uma mensagem de um ex-namorado ou de alguém especial do passado. Os Eclipses têm uma maneira peculiar de trazer o passado à tona. No entanto, lembre-se: existem razões pelas quais certas histórias ficaram no passado. Será que vale a pena ver de novo ou é melhor seguir em frente?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.