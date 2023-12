Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 14 de dezembro

Lua e Mercúrio amanhecem juntos no signo de Capricórnio. Sob essa configuração, muitas ideias poderão surgir e você vai compreender que tudo pode ser diferente. Chegou a hora de despertar e assumir a responsabilidade pela tua vida estreita e estagnada. Coloca limites no que te limita e cria sua realidade sem muros e sem medos. Quais foram os erros, acertos, enganos? Onde você deseja mudar? Em quais novos começos você está pronto para embarcar?

Signo de Gêmeos hoje

Se abra para as boas notícias, geminiano(a). Aceite as ajudas que surgirão. E se preocupe somente com aquilo que você quer ver crescer. Chegou a hora de colher bons frutos. Aproveite!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.