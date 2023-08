Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 14 de agosto

O sol brilha em Leão e a Lua segue seu curso, alcançando o signo de Leão às 7:36. E nesse final de ciclo, você já tem consciência das suas vontades, mas ainda não é hora de aproveitar o entusiasmo leonino e a vontade de fazer acontecer. Estamos no último estágio da Lua Minguante, também chamada de Lua Balsâmica e o melhor a fazer é silenciar e se entregar a esse bálsamo restaurador.

Hoje é um dia bom para diminuir o ritmo, fazer pequenas pausas ou, simplesmente, ficar à deriva. Você precisa repor suas energias e armazenar forças, pois na próxima fase (Lua Nova em Leão) o seu “Eu” emerge das profundezas e corajosamente vai fincar uma bandeira e travar um combate para conquistar sua autonomia.

Gêmeos

Você não precisa mais pactuar com os sistemas de valores da sua família. Chegou a hora de se libertar dos padrões de segurança financeira, confiar nos seus recursos inatos e buscar novas experiências. Confie na sua intuição. Existe algo maravilhoso que vem atraindo sua atenção, mas você precisa liberar esses medos. Faça uma pausa ao longo do dia e se pergunte: “Quais são as limitações autoimpostas que devo reprogramar ou rejeitar?”

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos