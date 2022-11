Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 1 de novembro

Signo de Gêmeos hoje

Dá pra acreditar que já estamos em Novembro? 2022 passou num piscar de olhos, e esse penúltimo mês que está se iniciando já desperta um clima de fechamento. Agora, os trânsitos te convidam a entender seus sonhos e a agradecer por tudo que vem acontecendo - as coisas podem ter saído dos planos, mas com certeza as experiências até aqui nos trouxeram muitos aprendizados. Esse primeiro dia do mês é marcado por uma forte Lua crescente em Aquário, signo da originalidade e da inovação. Aproveite a potência dessa fase lunar para se voltar ao seu eu interior, com o intuito de buscar seu equilíbrio interno. Esse movimento é importante para se comprometer com aquilo que você deseja alcançar. Durante o dia, a Lua faz uma conjunção com Saturno, despertando a necessidade de se atentar ao que realmente precisa de sua atenção, definindo qual sua maior prioridade para o mês de Novembro. É preciso ter clareza sobre suas escolhas, aproveitando a sabedoria de Saturno para entender o que está fluindo e o que não está mais dando certo.A Lua em Aquário em conjunto com as energias de Escorpião, evidenciam um ótimo momento para as pessoas de Gêmeos focarem em seus objetivos. Você, geminiano, pode ter mais clareza sobre seus ideais e mais coragem para encarar a realidade. Esteja aberto a reconhecer novas possibilidades e visões de mundo, principalmente quando estiver ao lado de pessoas que você admira.