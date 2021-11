Previsão do signo de Escorpião para hoje, 9 de novembro

Hoje o dia começa com a Lua transitando por Capricórnio e a parte da manhã tende a ser produtiva. Aproveite para organizar o dia assim que acordar e defina as tarefas mais importantes, para que consiga fazer elas primeiro. É importante adiantar seus compromissos, já que a Lua fica fora de curso e permanece transitando dessa forma até a madrugada de quarta-feira (10). Durante esse período, o fluxo de pensamentos se torna mais intenso e pode nos deixar confusos, questionando decisões que foram tomadas recentemente. Tente não se deixar levar pelos pensamentos intrusivos que podem vir à tona nesse momento e busque ter um dia mais tranquilo após o almoço. Caso esteja se sentindo muito ansioso, é interessante colocar suas ideias no papel, para que você consiga visualizar e organizar os pensamentos.

Signo de Escorpião hoje

Nos próximos dias você pode enfrentar situações desafiadoras em sua casa, que tendem a envolver atitudes ou pessoas do passado. Os atritos que surgem no dia a dia indicam a necessidade de adequar expectativas, dividir tarefas e dialogar sobre o que está incomodando cada um.



