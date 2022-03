Previsão do signo de Escorpião para hoje, 9 de março

Signo de Escorpião hoje

O mês de março está sendo fortemente marcado pelas energias piscianas, devido ao trânsito do Sol e de Júpiter, além da lunação que aconteceu em Peixes. A entrada de Mercúrio em Peixes, que acontece hoje à noite, evidencia ainda mais a influência desse signo, aflorando nossa sensibilidade. Porém, é preciso ter cuidado para não vibrar nas energias mais baixas desse momento, que podem despertar uma atmosfera tensa e melancólica. De modo geral, a intensa configuração astrológica de hoje pode trazer alguns desafios, principalmente emocionais. Por outro lado, eles também podem ser fonte de desenvolvimento pessoal, só depende da forma como você os acolhe.A intensidade dos escorpianos, somada a sua tendência de buscar controle (inclusive de suas emoções), pode dificultar a integração das energias piscianas que é exigida nesse momento, devido à presença de vários planetas neste signo. Desafie-se a confiar mais nos processos naturais da vida! Faça a sua parte, mas liberte-se do peso da culpa.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.