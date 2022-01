Previsão do signo de Escorpião para hoje, 9 de janeiro

Signo de Escorpião hoje

Esse domingo é um dos dias mais poderosos de janeiro, despertando em nós a possibilidade de renovação através das energias da Lua crescente que acontece em Áries, por volta das 15 horas. O início de uma nova fase lunar em um signo de fogo desperta em nós mais energia e força de vontade, indicando que os próximos dias serão incríveis para nos movimentar e direção daquilo que queremos conquistar. Além disso, o Sol e Vênus retrógrada estão formando uma conjunção em Capricórnio e este forte aspecto nos direciona a rever alguns assuntos que podem estar precisando de ajustes, principalmente em se tratando dos relacionamentos afetivos.Alguma ideia que você alimenta internamente, seja um sonho profissional, uma conquista pessoal ou um bem material, tende a vir à tona nesse momento. As energias dessa fase lunar te impulsionam a agir com mais coragem e pioneirismo. Por isso, aproveite esse momento para dar ouvidos aos seus instintos e investir mais em suas próprias ideias.