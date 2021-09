Previsão do signo de Escorpião para hoje, 8 de setembro

Signo de Escorpião hoje

Hoje a Lua continua transitando por Virgem, ainda com a energia da lunação que aconteceu na segunda-feira(06), que nos convida a plantar aquilo que almejamos colher até o final desse novo ciclo lunar. As energias virginianas nos ajudam a organizar nossos planos de forma prática, o que é essencial para não sentir que não estamos saindo do lugar. É preciso dar um passo de cada vez e entender que, para a grande maioria das coisas, não há resultado imediato. Com a nova fase lunar que se iniciou, somos convidados a nos recolher para descansar e nos permitir respeitar nosso próprio corpo. Muitas vezes, os sintomas físicos que atrapalham o seu dia a dia estão te mostrando a maior necessidade de dar atenção a si mesmo(a). É preciso lembrar também que a saúde física está muito atrelada à saúde mental, e dores como nas costas ou enxaqueca podem ser resultado de estresse. Faça as suas tarefas em um ritmo mais calmo para respeitar sua mente e seu corpo.O trígono que a Lua está formando com Urano hoje no início da tarde pode trazer ideias inovadoras. Aproveite para marcar reuniões com profissionais que te ajudem a desenvolver seus projetos com mais criatividade. Mesmo que não seja possível conversar com alguém, coloque suas ideias no papel para não ficar apenas no âmbito mental.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.