Previsão do signo de Escorpião para hoje, 7 de novembro

As movimentações astrológicas dos últimos dias foram intensas, a começar pela lunação em Escorpião, que marca o início de um novo ciclo. Como esse signo é relacionado às transformações mais profundas que passamos em nosso processo de evolução pessoal, será necessário encarar nossas sombras e inseguranças nesse novo ciclo lunar.

Além disso, a entrada de Vênus em Capricórnio na última sexta-feira (05) desperta uma modificação de postura em nossos relacionamentos pessoais, já que as energias capricornianas evidenciam a necessidade de responsabilidade afetiva.

Além disso, hoje a Lua está transitando por Sagitário, nos deixando mais criativos e expansivos. Porém, a disciplina capricorniana é oposta à liberdade sagitariana, o que pode gerar certos conflitos.

Signo de Escorpião hoje

Os escorpianos podem se sentir profundamente incomodados com as energias que são despertadas pelos astros hoje, tendo em vista que a segurança emocional é muito importante para o seu bem-estar. Por isso, esse é um ótimo momento para buscar novas formas de exercitar sua capacidade de manter a calma, visando aprender a lidar melhor com situações desfavoráveis.



