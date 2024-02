Previsão do signo de Escorpião para hoje, 6 de fevereiro

Hoje, o Céu te pergunta: O que você quer que seja verdade em sua vida? Quem você é além da matéria, quem você é além das suas obrigações sociais, além do seu papel na família? Quem você é além das suas relações? O que você quer e qual caminho você quer seguir? O Sol em Aquário está iluminando o seu papel no mundo e a Lua em Capricórnio, te chama para responsabilidade e pede praticidade e realização. Solte o que está rígido e se entregue. Atravesse sem medo, pois tudo que você necessita já existe no seu interior.

Signo de Escorpião hoje

Seus dias não estão tão agradáveis assim. Mas não se preocupe, esses aborrecimentos vão passar. Até o dia 07/02 é crucial manter a calma. Você vai atravessar por um período de turbulência na sua casa ou no campo das emoções. Pode ser que você se sinta provocado(a) por um familiar ou alguém que você divide a vida doméstica. Evite confronto e não tome nenhuma decisão precipitada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.